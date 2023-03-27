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Реальные зарплаты и пенсии продолжают падать в Беларуси

  • 27.03.2023, 18:56
Реальные зарплаты и пенсии продолжают падать в Беларуси

Даже согласно официальной статистике.

Реальные зарплаты и пенсии в феврале продолжили падать. Больше всех в реальном выражении просели зарплаты работников «Информация и связь», у работников бюджетных организаций они выросли, следует из данных Белстата.

Средняя зарплата в феврале составила 1 687,8 рубля. При этом реальная зарплата, то есть с учетом инфляции, в годовом выражении упала на 3,4%, а по сравнению с январем — на 1,1%. Средняя зарплата бюджетников составила 1 378,9 рубля, по сравнению с январем она выросла на 1,8%. То есть финансовое положение работников таких организаций не ухудшилось по сравнению со средним показателем по экономике в целом.

Больше всего за год потеряли в зарплате занятые в сфере «Информация и связь» — минус 33% в реальном выражении. Самый большой рост с учетом инфляции был у работников воздушного транспорта, она выросла на 22,2%.

Средняя пенсия по возрасту в феврале составила 631,1 рубля. В реальном выражении это на 9,5% больше, чем год назад, но на 1,2% ниже, чем была в январе. Получается, пенсии в реальном выражении ускорили падение, так как в январе их снижение было на 0,8% к декабрю.

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