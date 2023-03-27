Кремль запаниковал из-за возможного ареста Путина в Армении 12 27.03.2023, 19:16

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Москва пригрозила Еревану «последствиями» из-за присоединения к выдавшему ордер на Путина МУС.

Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) может обернуться для Еревана «негативными последствиями». Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил представитель Министерства иностранных дел России, который рассказал.

Москва назвала решение армянских властей неприемлемым на фоне решения МУС выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина. Сам ордер российское руководство называет «юридически ничтожным».

«Армянские коллеги предупреждены о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Россией», — подчеркнул собеседник агентства.

Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил 24 марта о признании обязательств, закрепленных Римским статутом МУС, соответствующими Основному закону. По его словам, решение КС является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Теперь его должен ратифицировать парламент страны.

Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в совершении военных преступлений в Украине, в частности в депортации украинских детей с аннексированных территорий Украины.

МУС работает на основе Римского статута, который подписали 123 страны мира. После выдачи ордера на арест в любой из этих стран российского президента могут задержать, чтобы доставить в Гаагу.

По словам прокурора МУС Карима Хана, ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни. «Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или пока его не передадут в суд и не оправдают. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни», — подчеркнул Хан.

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