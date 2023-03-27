На Земле бушует сильнейшая за шесть лет магнитная буря 9 27.03.2023, 19:22

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Как от нее уберечься.

На Земле сейчас бушует магнитная буря, которая стала одной из самых сильных за шесть лет. Ее спровоцировал массивный всплеск солнечной энергии. Она началась 22 марта и длиться по сей день.

Как уберечься от нее рассказала врач невропатолог высшей категории Татьяна Майкова во время телемарафона «Єдині новини», передает РБК.

Сколько будет бушевать магнитная буря

Ученые предрекают мощное буйство солнечной стихии, уровень влияния будет достигать 6 балов в пике, это случится в первой половине дня 30 марта.

Однако наращивание влияния начнется еще 29 марта, и перед закатом достигнет 5 баллов.

Буря пойдет на спад только 31 марта, но уровень снизится не намного, лишь до 4 баллов.

Как уберечься от влияния магнитных ударов

Доктор напомнила, что во время подъема уровня магнитных бурь метеочувствительным к ним людям рекомендуется следить за собственным самочувствием.

«Буря вызывает электрическую реакцию нашей нервной системы. Мы можем это ощущать в виде головных болей, выкручивает суставы, нет настроения, нарушения сна», - сообщила медик.

Татьяна Майкова также отметила, что многие люди могут ощущать влияние магнитных бурь в виде усталости.

В этот период лучше отказаться от употребления стимулирующих напитков, содержащих кофеин. Заменяйте эти бодрящие напитки чаями на основе трав, кофе без кофеина.

«Это будет вкусно и полезно», - отметила невропатолог.

Также доктор настоятельно рекомендует высыпаться и оставаться в добром расположении духа — это очень важно.

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