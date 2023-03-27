Польша будет бесплатно выдавать белорусам проездной документ иностранца 1 27.03.2023, 20:01

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С 1 июня.

Поправки об упрощенной выдаче проездного документа иностранца гражданам Беларуси в Польше вступят в силу 1 июня. Выдавать документ белорусам будут бесплатно, сообщил замминистра внутренних дел и администрации Бартош Гродецкий, передает PAP.

Упрощенная процедура будет действовать для граждан Беларуси, имеющих вид на жительство в Польше, чей паспорт утрачен или просрочен, а поехать на родину для его обмена они не могут.

Сейчас оформление проездного документа иностранца стоит 350 злотых (около 75 евро). Но названной категории белорусов его будут выдавать бесплатно. По словам Гродецкого, министр Мариуш Каминьский принял такое решение после обсуждения вопроса с белорусской диаспорой Польши и Светланой Тихановской.

— Министр принял такое решение с учетом специфической ситуации белорусского сообщества и в рамках поддержки, которую мы оказываем демократической Беларуси, — подчеркнул замглавы ведомства.

Гродецкий отметил, что новая процедура выдачи проездного документа иностранца принесет существенные изменения и для детей белорусских граждан, которые родились уже в Польше и остались без паспортов, так как их родители не могут поехать в Беларусь для оформления.

— Эти люди ведут нормальную жизнь в Польше, хотят путешествовать, но могут иметь обоснованные опасения явиться в посольство или консульство своей страны или вернуться в Минск для получения документов, — пояснил чиновник.

Он обратил внимание на то, что власти Беларуси изменили законодательство и теперь имеют права заочно лишать гражданства противников режима после заочного же суда, и человек может даже не узнать о своем новом статусе.

— Это показывает, что режим не остановится ни перед чем, он может отобрать даже такое фундаментальное право, каким является право на гражданство, почти у каждого, — отметил Гродецкий.

Он добавил, что проездной документ иностранца действителен год и позволит его обладателям совершать любые поездки, будь то по работе или на отдых.

— Решение, которое мы приняли, с юридической точки зрения является самым быстрым из возможных. Важно также, что мы успели реализовать его до сезона отпусков, — сказал замминистра.

Как сообщается в публикации, только с начала 2022 года заявления на легализацию пребывания в Польше подали 80 тысяч белорусов. Возможность оформления проездного документа для граждан Беларуси с гуманитарным видом на жительство ввели с начала нынешнего года. О намерении принять аналогичное решение ранее заявляли в Литве.

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