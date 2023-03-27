В Беларуси подорожают сигареты 1 27.03.2023, 20:13

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Некоторые — на 40 копеек.

В Беларуси с 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. В апреле повышать цены намерены все производители и импортеры сигарет.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 апреля повысит среди прочего цены на Dove Gold King Size Edition и Dove Platinum King Size Edition — до 2,8 рубля (+30 копеек), на Kent Feel Aroma — до 5,6 рубля (+40 копеек), на Rothmans Blue — до 4,7 рубля (+40 копеек).

«Табак-инвест» со следующего месяца поднимет ценник в том числе на Kent Navy Blue, Kent Silver — до 5,7 рубля (+30 копеек), на Rothmans Blue — до 4,7 рубля (+40 копеек).

«Интер Тобакко» с апреля повысит цены на многие сигареты. К примеру, Dove Silver Superslims будут стоить 2,6 рубля (+30 копеек), Red Bor Red Compact — 2,25 рубля (+25 копеек).

«Беларусьторг» поднимет стоимость только Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold — до 6,1 рубля (+30 копеек),

Посмотреть полный список сигарет, на которые с 1 марта изменятся цены, можно на сайте МНС.

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