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Резников показал новую технику подразделений десантников ВСУ

  • 27.03.2023, 20:30
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Резников показал новую технику подразделений десантников ВСУ

Challenger 2 и не только.

В понедельник, 27 марта, министр обороны Украины Алексей Резников показал новую технику от западных партнеров, уже находящуюся в подразделениях десантников ВСУ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Минобороны Украины.

«Сегодня имел в честь совместно с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о британских Challenger 2, американских Stryker и Cougar, а также немецких Marder.

Резников отметил, что преимущества этой техники вскоре благодаря украинским военным ощутят на себе российские оккупанты.

Украина получила от Британии 14 танков Challenger 2, 40 БМП Marder и минимум 90 БТР Stryker.

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