Шольц подтвердил передачу Leopard 2 Украине 3 27.03.2023, 21:06

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Олаф Шольц

Киев получил 18 танков.

Германия осуществила поставки 18 танков Leopard 2 на территорию Украины в рамках военной помощи.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на Tagesschau, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы осуществили поставки, как и было заявлено», - подчеркнул глава немецкого правительства, комментируя информацию в СМИ о передаче танков Украине.

Стоит заметить, что таким образом Украина получила все танки Leopard 2, которые пообещала передать Германия.

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