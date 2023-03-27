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Арахамия: Передача РФ ядерного оружия Беларуси может привести к открытию второго фронта

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  • 27.03.2023, 21:20
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Арахамия: Передача РФ ядерного оружия Беларуси может привести к открытию второго фронта
Давид Арахамия

Если это произойдет, Украина усилит мобилизацию.

В Украине могут усилить мобилизацию, если Россия все же разместит в Беларуси ядерное оружие, заявил, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает «Новое время».

«Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно по крайней мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта (границу с Беларусью — ред.)», — сказал он в эфире Sky News.

Арахамия подчеркнул, что в Украине пока не относятся серьезно к угрозам российского диктатора Владимира Путина, но «никто не знает, что может произойти».

«Мы не верим, что может произойти, но никто не знает. Мы в течение этого года узнали, что никто не знает, что может произойти. Никто не верил, что Россия может вторгнуться в таком масштабе, но они сделали это», — сказал нардеп.

Арахамия также добавил, что Украина должна быть готова к тому, что РФ может передать ядерное оружие Беларуси. Это может привести к открытию второго фронта.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

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