Зидан может снова возглавить мадридский «Реал» 1 27.03.2023, 23:03

Если это произойдет, то он возглавит мадридцев уже в третий раз.

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить мадридский Реал. Именно так, кандидатуру легендарного в прошлом футболиста, а теперь тренера всерьез рассматривают на освобождающуюся летом должность.

Если это произойдет, то Зидан возглавит мадридцев уже в третий раз в своей карьере. Отметим, что последним местом работы «ЗиЗу» были именно «сливочные», которых он покинул летом 2021 года.

Однако, по данным Foot Mercato, французский специалист выдвинул своему бывшему клубу три интересных условия, при которых он будет согласен вернуться.

Во-первых, Зидан хочет, чтобы в тренерский штаб вошел Грегори Дюпон, поскольку работать с Антонио Пинтусом Зинедин не желает.

Во-вторых, клуб должен сохранить Эдена Азара. Похоже, Зидан верит, что бельгийский вингер, который пришел в клуб при Зидане, еще способен приносить пользу.

И в-третьих, француз хотел бы, чтобы «Реал» подписал его соотечественника, хавбека «Лиона» Райана Черки.

Если «сливочные» согласятся, то Зинедин Зидан может вернуться в клуб по окончании текущего сезона.

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