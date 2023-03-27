В Амстердаме открыли первую артгалерею, где будут выставляться работы искусственного интеллекта 2 27.03.2023, 23:28

Стоимость работ составляет 3-10 тыс. евро.

Первая в мире художественная галерея искусственного интеллекта открылась в галерее Dead End Gallery в Амстердаме, столице Нидерландов.

Здесь будут представлены цифровые картины и интерактивные инсталляции, созданные с помощью искусственного интеллекта, пишет Euronews.

«Мы — первая галерея в мире, которая выставляет физические работы, созданные искусственным интеллектом, или художниками, которых создал искусственный интеллект», - говорит Констант Бринкман из Dead End AI Gallery.

Он объясняет, что для этого программисты галереи заказали специальное программное обеспечение, которое, например, отвечает за создание работ ИИ-художницы Ирисы Новы. Стоимость работ составляет 3-10 тыс. евро.

По словам Брикмана, все работы уникальны, однако не безупречны — например, на пальцах некоторых изображенных людей может быть шесть пальцев. Он считает, что уже скоро эта проблема будет решена, поскольку ИИ-модели постоянно развиваются.

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