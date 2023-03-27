Контрнаступление ВСУ: эксперт назвал три уязвимых плацдарма 27.03.2023, 23:56

Обозреватель предрек «каскадное разрушение всей обороны» оккупантов.

Российские военнослужащие на оккупированных территориях Украины паникуют из-за готовящегося контрнаступления ВСУ.

«Сегодня российские оккупанты демонстрируют действительно высокий уровень нервозности. Они немного паникуют, потому что они полноценно не могут предусмотреть, где будет происходить контрнаступление, какими силами ВСУ», - заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала «Град».

По его словам, на сегодня есть три уязвимых для россиян плацдарма на фронте: Луганская, Запорожская области и Левобережная Херсонщина.

«Этих трех плацдармов им достаточно, чтобы нервничать, потому что они не могут там полноценно сконцентрировать необходимые для обороны силы и средства, - отметил Коваленко. - Фактически у них не будет возможности держать оборону. Это будет исключительно ситуативно. Потом будет каскадное разрушение всей обороны и бегство в Крым».

Говоря о сроках, когда может начаться контрнаступление ВСУ, эксперт сказал: «Возможно, в апреле, возможно, в мае».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».