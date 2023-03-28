РосСМИ: Лукашенко будут свергать добровольцы из НАТО и белорусские патриоты 28.03.2023, 7:32

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Режим стоит в болоте.

Российский пропагандистский сайт «Свободная пресса» рисует сценарии будущего для режима Лукашенко. Среди возможных рисков для узурпатора ресурс называет освободительный поход белорусских патриотов при поддержке добровольцев из НАТО.

Издание пишет об опасности со стороны «литовских, польских, украинских националистов и белорусских патриотов».

«Власть в РБ стоит на ногах. Но стоит она в болоте», — говорит один из собеседников ресурса.

Также среди опасностей для режима называется белорусское подполье.

«Многие из них ведут личную вендетту против режима Лукашенко», — резюмировал российский сайт.

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава МВД Кубраков пугает Лукашенко силовым захватом власти.

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