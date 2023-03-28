Где настоящий Путин? Владимир Пастухов

28.03.2023, 7:49

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Владимир Пастухов

Нельзя же до такой степени верить в исторические аналогии.

Вот уже несколько дней меня мучает вопрос: чем провинился журналист Павел Зарубин?

У нас перед глазами есть две свежие картинки. Одна – Путин рассекает по Мариуполю, можно сказать, в антисанитарных условиях, в интимной близости с Хуснуллиным, причем в замкнутом пространстве тесной машины. Вторая – Путин, словно Янковский в роли Дракона, сидящий за длиннющим столом в огромной зале в нескольких метрах от интервьюирующего его Зарубина (странно, что они мегафонами не пользовались!).

онечно, однажды массивный стол спас одного диктатора от бомбы в портфеле докладчика, но нельзя же до такой степени верить в исторические аналогии.

Мы видим двух совершенно разных Путиных.

Один, как ни в чем не бывало, обсуждает с бывалым хозяйственником восстановление как бы непонятно кем разрушенного города, летает на вертолетах, ездит сам за рулем машины и входит в квартиры как бы незнакомых людей.

Другой сидит неизвестно где, оттуда (непонятно - откуда) он в основном общается по селектору, туда же к нему два года спустя после пандемии, о которой все давно забыли, людей привозят через карантин, а когда (и если) они к нему добираются, их сажают перед ним за стол на расстоянии пушечного выстрела. Возникает вопрос: какой из этих двух Путиных настоящий?

Владимир Пастухов, Telegram

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