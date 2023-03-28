Украинский генерал: Запад через Шойгу передал в Кремль сигнал 28.03.2023, 8:27

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Союзники будут поддерживать Украину до победного конца.

В настоящее время все средства Запада для помощи Украине и противодействию путинской агрессии активизированы. В ходе нового этапа контрнаступления будет задействована новейшая техника и вооружения, в том числе танковый и бронетанковый кулак, позволяющий брать в окружение группировки врага. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Обозревателю» высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Президент страны-агрессора России Владимир Путин снова заговорил о «красных линиях», которые якобы пересек Запад, предоставляя оружие Украине. Он также заявил о том, что намерен разместить тактическое ядерное вооружение на территории Беларуси в ответ на поставки в Украину танков Challenger 2. По вашим оценкам, как Путин может использовать территорию Беларуси, учитывая все эти угрозы?

– В первую очередь, необходимо рассмотреть причины, почему он снова перешел к риторике размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Это связано с тем, что у него очень большие проблемы на фронте. Он не реализовал ни одну задачу своей «спецоперации». Он даже не смог захватить Бахмут и всю Донецкую и Луганскую область. Его армия несет очень большие потери. У Путина нет хороших перспектив для наступательных операций нигде, несмотря на то, что он пытается демонстрировать атаки, в частности, на Авдеевку, Бахмут и другие населенные пункты.

Путин возлагал надежды на то, что его давление на Запад будет эффективным, что Си Цзиньпин вступит в игру. Но глава Китая очень ловко отошел от ситуации и отказался от военного союза с Россией. Это было большим ударом для Путина. Кроме того, последовало решение Международного уголовного суда в Гааге, что стало еще одним мощным ударом по амбициям Путина.

Перспектив у него нет. В Украину идут новые караваны военной помощи. Это вооружение и техника высокого класса, ракетные системы, танки, БТР, самолеты, системы противовоздушной обороны, очень большое количество боеприпасов разных типов, в том числе ракеты дальнего действия. А это перспектива наших побед на фронте.

Последний аргумент, который остался у Путина – это, конечно, ядерное оружие. Но он предупрежден и США, и Великобританией, и Китаем о недопустимости такого сценария. Но сейчас Путин прибегает к другому типу шантажа – он заявляет о том, что якобы давно планировал разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, оправдывая это тем, что якобы это согласовано с Лукашенко. Одновременно он старается формально не нарушать договор о нераспространении ядерного вооружения, размещая его на российских военных базах в Беларуси. Таким образом, он якобы не передает ядерных средств третьей стране. Но фактически Путин нарушает все нормы, поскольку втягивает Беларусь в ядерное противостояние.

Такими действиями Путин фактически предъявляет Западу ультиматум: дескать, вы прекращаете поставки вооружений в Украину, я не размещаю ядерное оружие в Беларуси. Так он рассчитывает получить, как минимум, передышку, паузу в военных действиях.

Но Запад уже не воспринимает все угрозы и шантаж Путина. Он вызывает не только обеспокоенность, но и контрдействия. За действиями Путина очень внимательно следят. В США заявляют, что контролируют все ядерные ресурсы России по всем секторам – как тактические носители, так и стратегические в разных точках шахтного типа, на передвижных носителях, морского базирования. Свой голос в отношении недопущения ядерной катастрофы поднял и Китай.

Поэтому думаю, в ответ на шантаж Путина последуют более интенсивные неофициальные переговоры. Через Шойгу Путину передаются послания о том, что в случае разворачивания ядерного вооружения последуют мощнейшие удары по ядерным средствам России.

– По информации Госпогранслужбы Украины, чуть более 4 тыс. солдат оккупационной армии были переброшены в Украину с территории Беларуси. По вашему мнению, может ли Путин использовать потенциал личного состава, который он имеет там, чтобы организовать новую наступательную операцию с севера нашей страны?

– Наши пограничники фиксируют уменьшение количества контингента российских военных, которые находятся на территории Беларуси, с 9 до 4 тыс. Около 5 тыс. уже было переброшено на территорию Украины. Россия проводит в Беларуси подготовку мобилизованных россиян в течение 1-2 месяцев, затем их направляют на фронт. Фактически это конвейер.

– По информации издания TheGuardian, украинские экипажи, которые проходили обучение в Великобритании на танках Challenger 2, вернулись в Украину. По прогнозам, эти танки будут использованы во время мощного контрнаступления нашей армии. Насколько танковая компонента будет важна в будущем контрнаступлении?

– Я думаю, необходимо рассматривать комплексное использование всех вооружений. Сами по себе танки ничего не решают. Мощные кулаки – танковые, бронетанковые – это, конечно, комплекс всех средств. И танки, которые мы получаем от Запада, и наши танки.

Конечно же, западные танки и технологически, и по боевой мощи существенно превосходят любые российские танки, в том числе Т-90, которые уже сейчас горят на поле боя. Они имеют дальность поражения до 6 километров и очень маневрены. Поэтому танковая компонента является очень мощной для ведения наступательных операций.

Наряду с этим в контрнаступлении будут задействованы порядка 250-300 БТР и БМП, которые также могут уничтожать вражеские танки, а также другую бронированную технику. Конечно же, это еще и дальнобойные ракеты, которые будут уничтожать резервы врага в тылу, те же танки, которые, скорее всего, будут ехать на платформах.

Танки – это те силы, которые будут действовать как ударные силы по стратегическим направлениям или проводить очень быстрое окружение войск противника. Это может вызывать панику в стане врага и его бегство с поля боя. Это очень эффективное средство, но только в соединении с другими средствами, в первую очередь, ракетными, а также с нашими ударными бригадами.

– Согласно аналитике Института изучения войны (ISW), Путин по-прежнему рассчитывает на победу в этой войне за счет двух составляющих: навязывая украинцам свою волю силой либо сломив ее после того, как «Запад оставит Киев». Допускаете ли вы, что западная военная помощь Украине действительно может прекратиться? Считаете ли вы, что у Кремля есть теоретические шансы на успех?

– Институт изучения войны рассматривал и третий сценарий – прекращения помощи на определенном этапе с сохранением статус-кво, на каком-то более выгодном для Украины этапе, но не на этапе окончательной победы.

Но в данной ситуации я считаю, что у Запада фактически нет выбора. Объединены все усилия партнеров Украины. Агрессивный режим в России угрожает уже не только нашей стране, но и Европе, странам НАТО. Учитывая ядерный шантаж, он представляет угрозу и для всего мира.

Гипотетическая победа Путина в Украине угрожает Польше и другим странам. Именно поэтому нашу страну поддерживают очень активно, чтобы украинская армия победила на поле боя. Одновременно Запад будет объединять все политические усилия, чтобы поставить Путина на место, чтобы его режим либо окончательно пал, либо чтобы он полностью освободил территорию Украины.

Его последняя ядерная риторика еще больше сплотила Запад. Элиты на Западе настроены на то, что агрессор должен отвечать. Отсюда и заверение Украины в том, что помощь будет продолжаться столько, сколько это необходимо. И увеличение производств, и увеличение закупок, в первую очередь, боеприпасов, и строительство новых заводов – все это говорит о том, что Запад рассчитывает на долговременную перспективу.

Сейчас все средства активизированы. Путин сам вызвал огонь на себя. Он хотел поставить условия НАТО, Европе, а все вышло наоборот. Последствия для него будут очень серьезными. Перспектив для Путина нет.

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