Минск засыпало снегом 5 28.03.2023, 9:04

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ГАИ ввела план «Погода».

В Минск снова вернулась зима. В связи с осложнением погодных условий ГАИ ввела в столице план «Погода».

В «Минсктрансе» предупредили, что в связи со сложными погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Там также отметили, что перебои с общественным транспортом наблюдались на улицах Ангарской, Славинского, Чичурина, Матусевича, Буденного, Есенина и Рафиева.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», в Минске в 08.45 отмечаются 7-балльные пробки. Особенно затруднено движение в центре столицы и на некоторых участках МКАД.

ГАИ Минска в связи с осложнением погодных условий ввела план «Погода».

Фото: читатели сайта Charter97.org

Фото: читатели сайта Charter97.org

Фото: читатели сайта Charter97.org

Фото: читатели сайта Charter97.org

Фото: читатели сайта Charter97.org

Фото: читатели сайта Charter97.org

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