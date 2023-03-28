В ряде населенных пунктов Минской области нарушено электроснабжение

В ряде населенных пунктов Минской области нарушено электроснабжение1
- 28.03.2023, 10:43
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Названы наиболее пострадавшие районы.
Непогода нарушила электроснабжение в 124 населенных пунктах, в основном в Минской области.
От сильного ветра и снегопада больше всего пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий и Червенский районы.
Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники.
Неустойчивая погода в Минской области сохранится до конца дня.
Как писал сайт Charter97.org, сегодня Минск засыпало снегом.