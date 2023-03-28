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В ряде населенных пунктов Минской области нарушено электроснабжение

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  • 28.03.2023, 10:43
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В ряде населенных пунктов Минской области нарушено электроснабжение

Названы наиболее пострадавшие районы.

Непогода нарушила электроснабжение в 124 населенных пунктах, в основном в Минской области.

От сильного ветра и снегопада больше всего пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий и Червенский районы.

Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники.

Неустойчивая погода в Минской области сохранится до конца дня.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня Минск засыпало снегом.

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