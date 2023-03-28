Стон над Манхэттеном 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

28.03.2023, 11:19

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Участвовать в играх кремлевских махинаторов никто не хочет.

Вчера наши пропагандисты-«дипломаты» из миссии при ООН закономерно провалились с проектом резолюции о расследовании взрывов на «Северных потоках».

«За» были Россия, Китай, Бразилия. Другие страны воздержались, сказав тем самым на дипломатическом языке, что расследование взрывов – дело важное, но участвовать в играх кремлевских махинаторов они не будут. Расследование идет.

В очередной раз отправленные в нокаут «дипломаты» издали стон такой силы, что, верно, даже прохожие в этой части Нью-Йорка вздрогнули и остановились.

Замглавы миссии Дмитрий Полянский жалуется: «Я думаю, все остальные немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда, было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров».

Послушайте, но вы же такие мощные. Уверяете, что с вами после катастрофы 24 февраля «большинство человечества». Влияние громадно. Что же вас раз за разом роняют на пол? Вы же только жалуетесь. Концы с концами у вас не сходятся, неумехи.

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