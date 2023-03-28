У Лукашенко нашелся «брат» в Зимбабве 10 28.03.2023, 12:15

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Он пожелал диктатору здоровья в ответ на просьбу помочь деньгами.

Александр Лукашенко хотел бы принять в Беларуси инвестиции из Зимбабве. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредериком Шавой, который вчера начал свой визит в Беларусь.

«Мы готовы с вами не просто обмениваться товарами. Мы готовы создавать совместные предприятия у вас. Мы готовы принять ваши инвестиции в Беларуси, если это вас будет интересовать. И на цивилизованной высокой основе выстраивать это сотрудничество в сфере экономики. Все договоренности, которых мы достигли во время моего визита в вашу страну, будут неукоснительно соблюдаться», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В свою очередь Шава поблагодарил за приглашения и передал Лукашенко теплые пожелания от его «брата».

«Позвольте также передать самые теплые пожелания от вашего брата, Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Он передает вам пожелания крепкого здоровья и дальнейшего развития отношений между нашими странами», — сказал он.

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