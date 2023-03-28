Что нового пригнали из Европы и США на белорусский рынок? 2 28.03.2023, 12:25

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Репортаж из минского авторынка «Малиновка».

В модельных рядах автопроизводителей рано или поздно происходит смена поколений. Журналисты abw.by cъездили на авторынок «Малиновка» посмотреть на новые, пока не примелькавшиеся варианты, а также поискать другие предложения, непривычные глазу.

Новые поколения

«Проходными» по таможне у нас являются автомобили, с момента выпуска которых прошло от трех до пяти лет. И если в этот период случается смена поколений той или иной модели, то в течение двух лет они могут ввозиться параллельно. Но чаще на продажу пригоняются более старые версии, поскольку они банально дешевле.

Однако если с того времени, когда новая модель встает на конвейер, проходит пять лет, она становится безальтернативной и практически окончательно вытесняет на нашем рынке предшественницу. Практически – потому что никто не запрещает ввезти в страну машину старше пяти лет, но ее растаможка будет довольно дорогой.

Соответственно в этом году пришло время окончательно забыть про свежепригнанные Peugeot 508 первого поколения, на смену которому весной 2018-го пришло второе. И таких машин уже много на авторынке и в объявлениях о продаже в целом.

Абсолютное большинство предложений – дизельные авто. Версии с полуторалитровым мотором предлагаются за 18.500-24.000$ в зависимости от комплектации и пробега. Почти все, что дороже 24.000, – это автомобили, оснащенные двухлитровым дизелем.

Те, кто ценит практичность, выберут универсал. Но не спешите проходить мимо классических трехобъемных кузовов. Ведь 508 II, выглядящий как седан, – это на самом деле лифтбек. И в нем тоже просторный и удобный багажник. Разве что холодильники и стиральные машины из-за покатого стекла возить не получится.

Совсем скоро мы не увидим в продаже и свежеввезенных Ford Focus III, уступивших конвейер Focus IV в середине 2018 года.

Почти все Focus IV, которые сегодня можно увидеть в продаже, дизельные и в кузове универсал. Бензиновых вариантов и хэтчбеков совсем мало.

Если в момент своего появления на белорусском рынке «четвертые» Focus были довольно дорогими и большинство покупателей, ограниченных в средствах, предсказуемо выбирало предшественника, то сегодня цены стали доступнее – есть предложения дешевле 14.000$. Естественно, это версии с дизельной «полторашкой» и МКПП в довольно простых комплектациях с галогенными фарами, отсутствующими круговыми парктроникам, системой контроля «мертвых» зон и другими полезными опциями, даже в комплектации Titanium. Версии с классическим 8-ступенчатым «автоматом» стоят от 15.000$. Стоимость машин с LED-оптикой и всяческими электронными помощниками стартует примерно с 16.000, а 18.500$ – нижний предел цены автомобилей, оснащенных двухлитровым дизелем.

Конечно, Focus IV в сравнении с предшественником стал выглядеть внутри гораздо современнее. На его втором ряду больше места для ног. Полезное дополнение и в багажнике – там появился двухуровневый пол.

Редкие звери

Volkswagen T-Roc выпускается с 2017 года. Он ничему на смену не приходил, но широко представлен на белорусском рынке не был. Впрочем, и сегодня вы не встретите в продаже большого количества T-Roc. Во всей Беларуси их продается немногим более 20 штук, половина находится в Минске.

Среди предложений встречаются как дизельные, так и бензиновые модификации. Самые доступные версии – с полуторалитровым бензиновым мотором и дизелем 1.6 на «механике». И все равно это от 20.000 до 24.000. Почти все, что дороже, – это двухлитровые дизельные и бензиновые модификации с «роботом». Самая дорогая машина предлагается за без малого 28.000$.

Несколько экземпляров этой модели встретилось нам на рынке. T-Roc, солидно выглядящий на рекламных фото, в жизни маленький. Размером он примерно с Creta первого поколения. Это в первую очередь автомобиль для двоих – сзади места откровенно мало. В остальном же внутри типичный представитель VAG Group.

Что еще интересного и нетривиального можно найти на авторынке? SsangYong Korando IV, выпускающийся с 2019 года. В отличие от многих предыдущих моделей корейского бренда Korando IV не «рамник», а привычный всем кроссовер с несущим кузовом, в данном случае даже моноприводный. И это единственная машина, продаваемая в Беларуси. Ее цена – 23.900$.

За эту сумму предлагается весьма симпатично выглядящий автомобиль, активно косплеящий Volkswagen как в экстерьере, так и в интерьере. Смотрится круто, под каким углом на него ни гляди. На дороге точно будет выделяться. При этом машина заметно крупнее того же T-Roc – ее длина 4,45 метра.

Под капотом корейский дизель объемом 1,6 литра, работающий в связке с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Еще одно интересное и необычное предложение на рынке – «каблучок» Peugeot Rifter, пришедший на смену «Партнеру» в 2018 году. Машин этой модели в продаже в Беларуси пять штук. Все предлагаемые экземпляры оснащены полуторалитровым дизелем и 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым «автоматом». Разбежка цен – 19.800-23.500$.

Автомобиль построен на платформе EMP2 и предлагается в двух вариантах исполнения длиной 4,4 и 4,75 метра. У нас продают короткие версии, но даже они при скромной длине имеют довольно много пространства внутри. Водительское место, несмотря на утилитарность автомобиля, решено в соответствии с современными тенденциями дизайна интерьеров Peugeot: маленький руль, расположенная высоко приборная панель.

Второй ряд как в компактвэнах – три отдельных пассажирских места, хотя сам диван состоит из двух частей; откидные столики в спинках передних сидений. Доступ задних пассажиров внутрь осуществляется через сдвижные двери – удобно на тесных парковках.

Багажник, как и полагается «каблуку», огромен. По классической традиции автомобилей такого типа над лобовым стеклом предусмотрена полка для хранения различных вещей.

На фотографиях Rifter кажется маленьким, но вживую такого ощущения точно не возникает. Эта машина почти 184 см высотой – по этому показателю до нее далеко большинству кроссоверов. Зимой у владельца определенно возникнет проблема с очисткой крыши от снега.

«Американцы» побольше и поменьше

Рядом с Rifter стоит Acura MDX третьего поколения. Машина после второго рестайлинга, выпущенная в 2019 году.

Автомобилей этой модификации сегодня продается меньше 10 штук на всю страну. Разбежка цен огромна – от 36.000 до 56.000. Все машины с 3,5-литровым мотором и автоматической трансмиссией. Лишь несколько авто в продаже переднеприводные, остальные имеют полный привод. За экземпляр на фото просят 41.800$.

Судя по VIN, эта машина приехала из США, считай, без повреждений. На фотографиях с аукциона у нее заломана крышка капота в районе замка, как будто ее пытались открыть с помощью лома. Кажется, это интересное предложение для любителей больших кроссоверов из США.

Закончим американским кроссовером поменьше – рестайлинговым Chevrolet Equinox III. Эта модель выпускается с 2017 года и в 2021-м претерпела легкое изменение внешности. Настолько легкое, что несведущий человек не заметит разницы.

Но если поставить свежую и дореформенную машины рядом, то станет очевидно, что изменились решетка радиатора, а также головная и задняя оптика.

А вот в салоне, похоже, не поменялось вообще ничего.

Рестайлинговых Equinox сегодня в продаже полтора десятка, цены стартуют с 25.000$ и достигают почти 34.000.

Bердикт

Выбор на авторынке точно интереснее, чем в салонах дилеров. И он на любой вкус и толщину кошелька. Кроме всем привычных моделей в продаже достаточно и тех, которые еще не успели примелькаться. Но если Ford Focus IV и Peugeot 508 II становятся безальтернативными, так как они сменили своих предшественников в 2018 году и скоро в продаже, а значит, и на дорогах их появится еще больше, то, например, SsangYong Korando IV, скорее всего, останется эксклюзивом, позволяющим выделиться в потоке.

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