Путин для Си выглядит бесперспективным идиотом 1 Алексей Голобуцкий

28.03.2023, 12:26

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Россия полностью ложится под Китай.

1. Первое и главное: Россия полностью ложится под Китай. Все, мифу о «величавом государстве», «возрождении империи» конец. Культурно это формулируется как «младший партнер». Для внешних наблюдателей Россия теперь вместо «бензоколонки Запада» – «китайская дешевая бензоколонка». Ну и для части самих россиян (тех, что еще способны как-то оценивать ситуацию) это краткая обреченная фраза: «Все, нас продали в рабство».

2. Россия не просто формально согласилась, но фактически приняла роль «младшего партнера"/проблемной временной собственности Китая: РФ согласилась на перевод крупных сделок, в том числе с другими государствами, в юанях.

3. Не было никаких итоговых договоренностей, обязательств, договоров: длительные рассуждения Си о дальнейшем развитии взаимоотношений вплоть до сотрудничества в космосе – это вода. Не подкрепленная никаким документом. И даже никакого конкретного обещания не было публично сделано – «товарищ Си искренне пообещал обещать и дальше». То есть, для всех выглядит, что Путин сдал Россию Китаю ни за что, как Манхэттен.

4. Да, были какие-то кулуарные личные договоренности: не для России, а лично для Путина. И за это из Путина вытеснили по максимуму. Степень его разочарования видна по лицу, он и не скрывает своего настроения.

5. О войне выводы можно делать разве из отсутствия заявлений, кроме одобрения Путиным мирного плана Си (где первый пункт: уважение суверенитета и территориальной целостности Украины – что сразу означает деоккупацию как основу мирных договоренностей; и еще раз: Путин это публично похвалил!). Похоже, что Си таки переломил Путина, тот бы в ближайшее время шел на мирные переговоры с условием минимум отходил на позиции 24.02.22 (возможно, не дожидаясь массированного контрнаступления ВСУ). Ибо вообще война, которая истощает Россию и отвлекает США, Китаю выгодна, но выгода иссякает, пора закругляться. Это вытеснит остатки выгод для Китая за время, пока Путин будет закрывать вопросы войны из-за комплексных непростых переговоров.

В общем, это все выглядело как громко разрекламированное Кремлем тотальное унижение России и Путина. А как раз китайская пресса не обозначила визит «государственным» (а лишь обычным, рядовым, без ожидания каких-либо серьезных результатов) – так он и прошёл. Путин не получил ничего, кроме предписаний завершать этот позор и подстраиваться под требования, правила и выгоду Китая.

Россия фактически получила подчиненный статус в отношении государства, которое впрочем и не было среди главных международных игроков.

И еще о войне – почему для Си Путин выглядит бесперспективным идиотом. Для нас и НАТО Путин очевидно идиот, потому что при всем своем прагматическом поведении к тому же все-таки влез в войну с нами, рискнул напасть. И это стало началом конца. А для Си Путин выглядит идиотом, потому что не использовал ни одного из множества шансов тихо выйти из безумно невыгодной ситуации с заявлением «Россия победила» (как Китай и Вьетнам 1979 года: Китай отполз, обе стороны для внутренней аудитории заявили о победе, Китай перекрыл огромные издержки ценой быстрого отступления и правильной агитационной кампании для китайцев).

Поводов завершить кампанию Путину было за год множество. Возможности вбить в головы россиян версию «Россия победила, мы достигли всего, чего хотели» есть до сих пор. Потери России на экономическом, социальном фронте, в геополитике астрономичные и долговременные, если не окончательны, навсегда. И при этом Путин продолжает упорно лезть на кактус. Не имея детального плана и конкретных задач хотя бы на последующие лет 20.

Си и Китай в целом такого не могут понять, для них это абсурдно. Поэтому Путина они искренне пренебрегают непродуманным неудачником – что и продемонстрировали и продолжат демонстрировать. А мы будем тщательно за этим наблюдать.

Алексей Голобуцкий, Telegram

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