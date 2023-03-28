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ВСУ взорвали базу оккупантов в центре Бахмута

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  • 28.03.2023, 12:55
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ВСУ взорвали базу оккупантов в центре Бахмута

Здание заминировали заранее.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины заранее заминировали здание в Бахмуте и взорвали его, когда в него вошли десять российских оккупантов.

Об этом сообщил народный депутат Украины и волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Военный аналитик и авторитетный составитель фронтовых карт «DeepState» геолоцировал место происшествия – улица Мариупольская в центре Бахмута: «В данном случае фронт как минимум частично проходит по улице Мариупольской».

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