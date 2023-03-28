ВСУ взорвали базу оккупантов в центре Бахмута

ВСУ взорвали базу оккупантов в центре Бахмута4
- 28.03.2023, 12:55
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Здание заминировали заранее.
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины заранее заминировали здание в Бахмуте и взорвали его, когда в него вошли десять российских оккупантов.
Об этом сообщил народный депутат Украины и волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Военный аналитик и авторитетный составитель фронтовых карт «DeepState» геолоцировал место происшествия – улица Мариупольская в центре Бахмута: «В данном случае фронт как минимум частично проходит по улице Мариупольской».
Бахмут.— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) March 27, 2023
“Холодноярці» з 93-ОМБр замінували та підірвали будівлю, коли група російських окупантів зайшли всередину.https://t.co/gm3I5LSOCO pic.twitter.com/xImfiH4rxU