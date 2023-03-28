Бои за Угледар: когда россияне повторят штурм и почему им так важен город 28.03.2023, 13:39

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Оценка ситуации от полковника ВСУ.

Россияне вскоре могут возобновить штурмы Угледара, где Вооруженные Силы Украины несколько раз уничтожали российскую «элитную» 155-ю бригаду морской пехоты.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире Апостроф TV.

«Через две-три недели грунт может подсохнуть. К 20-м числам апреля россияне постараются за это время накопить ресурсы (людей и бронетехнику) и опять будуть пытаться идти на штурмы. Почему им так важен Угледар? Там находится наша артиллерия, которая четко бьет по ЖД-линии, соединяющей Волноваху с Мелитополем. Оккупантам это критически важно, чтобы наладить логистику с их контингентом, действующим на юге Херсонской и Запорожской областей. Именно по этой причине мы наблюдаем такую «настырность» россиян в их попытках прорваться к Угледару», - пояснил он.

Владислав Селезнев вспомнил и «славную» 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ уже пять раз (!) практически полностью меняла свой состав. Все предыдущие составы морпехов либо «превратились в пепел», либо покалеченные вернулись домой.

«Наши силы обороны держатся в Угледаре, невзирая на то, что оккупанты применяют свою прежнюю тактику: сначала они пытаются тяжелой артиллерией сравнять населенный пункт с землей, а уже после пытаться брать его пехотой», - добавил полковник запаса ВСУ.

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