«Евроопт» ввел изменения по доставке товаров

«Евроопт» ввел изменения по доставке товаров2
- 28.03.2023, 14:49
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Они касаются работы «Е-доставки» и Emall.
«Евроопт» с 28 марта ввел изменения в работу двух служб доставки товаров — «Е-доставка» и Emall.by.
Оформить заказ в «Е-доставке» с 28 марта можно в Минск, Минскую область, Барановичи, Ляховичи и Мир, в остальные регионы и населенные пункты — нет. «По остальных населенным пунктам доставка доступна через сервис Emall», — пояснили «Зеркалу» в контакт-центре «Е-доставки».
Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки для Минска составляет 59 рублей, для всех остальных зон обслуживания — 79 рублей.
Также в «Е-доставке» с 28 марта сократится перечень товаров для заказа. «Часть ассортимента Edostavka переезжает на Emall.by», — сообщается на сайте сервиса доставки.
В контакт-центре «Е-доставки» пояснили, что «можно оформить товар, который отображается в каталоге».