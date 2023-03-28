«Евроопт» ввел изменения по доставке товаров 2 28.03.2023, 14:49

2,594

Они касаются работы «Е-доставки» и Emall.

«Евроопт» с 28 марта ввел изменения в работу двух служб доставки товаров — «Е-доставка» и Emall.by.

Оформить заказ в «Е-доставке» с 28 марта можно в Минск, Минскую область, Барановичи, Ляховичи и Мир, в остальные регионы и населенные пункты — нет. «По остальных населенным пунктам доставка доступна через сервис Emall», — пояснили «Зеркалу» в контакт-центре «Е-доставки».

Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки для Минска составляет 59 рублей, для всех остальных зон обслуживания — 79 рублей.

Также в «Е-доставке» с 28 марта сократится перечень товаров для заказа. «Часть ассортимента Edostavka переезжает на Emall.by», — сообщается на сайте сервиса доставки.

В контакт-центре «Е-доставки» пояснили, что «можно оформить товар, который отображается в каталоге».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».