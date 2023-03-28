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Пенсионер из Москвы устроил стрельбу в отделении «Сбербанка»

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  • 28.03.2023, 15:50
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Пенсионер из Москвы устроил стрельбу в отделении «Сбербанка»

Мошенники убедили его, что он участвует в «спецоперации».

Пенсионер из Москвы напал на отделение «Сбербанка» — он пришел в офис и начал стрелять из пистолета. Мошенники убедили его, что он участвует в «спецоперации», сообщает российский Telegram-канал BAZA.

72-летний Михаил пришел в отделение в Неманском проезде Москвы, разговаривая по телефону. Мужчина сел у окна с сотрудницей, однако девушка попросила его отойти — у нее был перерыв. Пенсионер отказался. Он рассказал, что находится на спецзадании и прямо сейчас разговаривает с «капитаном полиции». Тот якобы скоро должен приехать, чтобы разоблачить мошенников, сливающих личные данные пенсионера.

Когда в трубке услышали голос сотрудницы «Сбера», «капитан» приказал дедушке стрелять. «Это они! Это они твои данные сливают мошенникам! Это она! Стреляй! Стреляй, но не по людям, стреляй вверх», — гуманно кричали в трубке. Так дедушка и поступил — он достал пистолет и выстрелил в потолок. К счастью, пенсионера удалось быстро обезоружить, это сделал мужчина, сидевший по соседству.

Через несколько минут к банку приехали настоящие полицейские и задержали дедушку. Как оказалось, мошенники убедили его прийти с пистолетом в банк, чтобы он помог поймать преступников, распространивших его личные данные.

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