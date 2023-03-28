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Украинские пограничники уничтожили укрытие «вагнеровцев» в Бахмуте

  • 28.03.2023, 16:20
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Украинские пограничники уничтожили укрытие «вагнеровцев» в Бахмуте

Опубликовано видео ближнего боя.

Украинские пограничники ликвидировали укрытие наемников ЧВК «Вагнера» в Бахмуте Донецкой области.

Видео опубликовано в телеграм-канале Государственной пограничной службы.

Во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута пограничники уничтожили укрытие «вагнеровцев». Из него оккупанты вели прицельный огонь по позициям ВСУ.

Бойцы выстрелами из ручных гранатометов уничтожили здание, которое использовали боевики «Вагнера».

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