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Как белорусам узнать реальный пробег при покупке автомобиля

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  • 28.03.2023, 16:33
  • 1,384
Как белорусам узнать реальный пробег при покупке автомобиля

Есть несколько способов.

Количество продаж автомобилей на вторичном рынке растет, как и число мошеннических схем. Ушлые дельцы стараются продать проблемные автомобили по наиболее высокой цене, скрывают поломки и маскируют технические недостатки. А самым распространенным методом обмана является корректировка показаний одометра. Как распознать реальный пробег машины и не попасться на удочку мошенников? На этот вопрос отвечает «АиФ».

Электронные базы данных

Коррекция одометра не является уголовным преступлением, поэтому ее часто применяют при предпродажной подготовке автомобилей. Порой видишь 7-летний автомобиль с пробегом 120 тысяч километров, а в реальности оказывается, что его уже продавали на сайтах объявлений и указывали пробег в 200 тысяч. В этом случае реальный износ деталей и ключевых технических узлов может достигать своего предела, отчего покупка такой машины превращается в бессмысленную трату средств.

Для проверки пробега лучше всего пользоваться цифровыми сервисами по проверке автомобилей. В них собрана информация из баз данных различных ведомств.

Сколы на кузове

Количество сколов, потертостей и царапин прямо пропорционально числу пройденных автомобилем километров. Особенно их много на капоте, переднем бампере и на порогах. Как правило, за 5 лет эксплуатации и 100 тыс. пробега в городах на капоте образуется пара-тройка заметных сколов. Если их больше, то и пробег должен быть больше. Иногда краска после ударов камешками отваливается кусками с пластиковую карточку величиной, что свидетельствует о застарелых повреждениях лакокрасочного покрытия, которые могли быть нанесены первыми владельцами транспортного средства, после чего машина попадала в кузовной ремонт.

После 7 лет эксплуатации автомобиль нередко перекрашивается, из-за этого все отметины на кузове пропадают. Если машина красилась полностью, то не будет лишним выяснить, что способствовало такому решению. Возможно, машина попадала в ДТП и получила повреждения сразу нескольких деталей.

Треснувшая экокожа

Таким же образом можно обратить внимание на салон автомобиля. Обычно после 150 тысяч километров пробега начинают истираться матерчатые сиденья. Они выцветают и теряют форму. Потертости также появляются на подлокотниках.

Салоны из так называемой экокожи служат примерно по 100 тысяч км пробега. Затем искусственное покрытие трескается на местах перегибов. Эти трещины часто лопаются и открывают взору наполнитель подушки. Недолго служат и швы экокожи. Нитки могут рваться при 120-140 тысячах км пробега, и обивка расползается в стороны.

Дырки в ковриках

Рулевое колесо в кожаной обивке служит заметно меньше. Уже к 70 тысячам пробега на коже появляются сальные затертости. А к 150 тысячам руль лоснится полностью, будто его смазали кремом.

Высокий пробег выдают потертости на ковриках. Обычно штатные коврики ходят по 100-120 тысяч. У женщин они служат вдвое меньше. Длинные кабуки с набойками просверливают в пластиковом основании круглые дыры.

Стертые педали

Особенно хорошо пробег определяется по педалям. Обычно они служат по 300 тысяч км пробега, после чего их резиновые накладки истираются до металлического основания. Поэтому к внешнему виду педалей необходимо относиться очень внимательно. На машинах с пробегом около 100 тысяч износ должен быть минимальным, что свидетельствует об аккуратном вождении первого владельца.

Если же резиновые накладки на педалях стерты до металлического основания, а на приборном щитке красуются показания в 100 тысяч пробега, то одометр точно корректировался.

Износ тормозных дисков

Истинный пробег можно определить по состоянию дисков и тормозных колодок. Диски при аккуратном вождении могут ходить примерно по 150 тысяч км и к этому времени получают заметную выработку на рабочих поверхностях. Образуются канавки, которые хорошо видны через спицы колеса. Для верности можно поднять машину на домкрате, снять колесо и оценить степень износа дисков. Если спереди стоят новые тормозные диски, то значит, уже производился ремонт тормозов по причине их сильного износа. А это верный признак пробега свыше 150 тысяч километров или слишком агрессивного стиля езды.

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