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Польша рассматривает возможность ужесточения своей политики в отношении Беларуси

  • 28.03.2023, 18:14
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Польша рассматривает возможность ужесточения своей политики в отношении Беларуси

Варшава также будет добиваться новых санкций против режима Лукашенко.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заверил, что Польша будет ходатайствовать о введении очередного пакета санкций против Беларуси, на этот раз – в связи с заявлением Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории белорусского государства, передает «Польское радио».

Во время пресс-конференции в рамках визита в Бухарест глава польского правительства заявил, что подобные решения должны встречать жесткую реакцию со стороны Евросоюза.

«Шаг, на который решилась Россия, то есть на размещение в Беларуси тактического ядерного оружия, определенно приведет к тому, что на Беларусь будут наложены дополнительные санкции, и что их степень определенно будет очень болезненной для режима Лукашенко», - сказал польский премьер.

Матеуш Моравецкий добавил, что находится в постоянном контакте с главами правительств стран ЕС по поводу 11-го пакета санкций в отношении Беларуси. При этом он отметил, что Польша рассматривает возможность ужесточения своей политики в отношении Беларуси.

«Поскольку мы непосредственно граничим с Беларусью, мы рассматриваем возможности, чтобы в рамках наших двусторонних отношений, ужесточить параметры товарных и пассажирских перевозок с тем, чтобы послать Лукашенко сигнал, что мы не приемлем действий, которые де-факто служат России и ее агрессивным действиям в Украине, а также по отношению к Польше и другим странам ЕС», - сказал Матеуш Моравецкий.

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