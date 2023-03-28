Зеленский приехал на границу с Россией 28.03.2023, 19:17

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Президент Украины побывал в Сумском погранотряде.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал 28 марта в Сумскую область, где также проверил выполнение задач подразделениями Государственной пограничной службы Украины на государственной границе с Россией. Об этом сообщила его пресс-служба.

Зеленский побывал в Сумском погранотряде и непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществлением ими контроля на блокпостах, рассказали в Офисе президента Украины.

— Было отмечено, что Россия активизировала обстрелы украинского приграничья со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община.

Зеленский также посетил Ахтырку и Тростенец, где вручил мэру Ахтырки почетный знак «Город-герой», а также наградил тех, кто год назад на этих территориях противостоял российскому вторжению.

Сумская область Украины на севере и востоке граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России. В период с 24 февраля по начало апреля 2022 года большая часть территории области была под оккупацией российских войск.

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