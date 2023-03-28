«Снял штаны и…»: как генерал ВС РФ подорвал боевой дух оккупантов 13 28.03.2023, 19:38

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Генерал во время посещения тыловой позиции ВС РФ в Украине отличился неадекватным поведением.

Пропагандистский Z-канал рассказал о странном инциденте, который 25 марта случился на позиции ВС РФ на третьей линии обороны.

Он уверяет, что российский генерал во время инспекции места базирования отличался неадекватным поведением.

Историю опубликовал популярный среди поклонников войны ресурс Wayne Howell.

По его данным, скандал случился во время приезда на позиции замкомандующего объединением ВС РФ. Российский генерал демонстрировал гениталии, а также оскорблял военных.

«За час своего визита он сделал для подрыва боевого духа больше, чем два месяца тяжелых боев. Начал он с того, что во время обхода позиций "мобов" (мобилизованных — ред.) на третьей линии снял при всех штаны и, имитируя половой акт, орал: «Вот что с вами сделают у**ы (украинцы - ред.), когда придут сюда». В осадок выпали и командир этого полка, и представители группировки. Когда уже дошло до прямых оскорблений личного состава, его обложили в ответ, и он уехал со словами: «Пусть вы меня не любите, но задача должна быть выполнена», - сообщил ресурс. Личность российского генерала пока скрывается.

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