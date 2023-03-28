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Пять самых популярных у белорусов подержанных авто

  • 28.03.2023, 20:19
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Пять самых популярных у белорусов подержанных авто

На первом месте «бэушек» оказался «Фольксваген».

Стали известны самые популярные марки поддержанных авто, которые в Минске приобретают в кредит чаще других машин, пишет агентство «Минск-Новости».

На первом месте «бэушек», которые берут в кредит минчане, — «Фольксваген». Далее серебро и бронзу получают «Рено» и «Тойота» соответственно.

Замыкают пятерку лидеров продаж поддержанных авто в Минске марки «Киа» и «Ниссан». Причем примечательно, что по стоимости «Ниссаны» идут наравне с «Фольксвагенами», которые лидируют в рейтинге. Однако они не столь популярны у минчан, как очевидно.

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