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Латвийская железная дорога запретила перевозку всех грузов в вагонах БелЖД

  • 28.03.2023, 20:24
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Латвийская железная дорога запретила перевозку всех грузов в вагонах БелЖД

Полностью будут остановлены перевозки нефтепродуктов из Беларуси.

Латвийская железная дорога запретила перевозку всех грузов в вагонах инвентарного парка Белорусской железной дороги, сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Запрет был введен 23 марта, но известно о нем стало только сегодня. Под «бан» попала не только сама БЖД, но и другие перевозчики, арендующие у нее вагоны.

Правда, запрет не коснется вагонов других собственников, пишут железнодорожники. Это означает, что, например, «Беларуськалий» сможет продолжать перевозить продукцию через Латвию в своих вагонах.

Однако полностью будут остановлены перевозки нефтепродуктов из Беларуси, так как цистерны для этого есть только у Белорусской железной дороги.

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