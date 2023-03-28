В Солигорском районе грабитель ушел от погони на конной повозке 3 28.03.2023, 20:33

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Иллюстративное фото

Солигорчанин лихо ограбил предприятие, на котором работает.

В Солигорском районе грабитель скрылся от сторожа на конной повозке. Подробности сообщили в УВД Миноблисполкома.

ЧП произошло на одном из сельхозпредприятий Солигорского района. Местный скотник пришел на работу с целью грабежа. Однако мужчина заявился на ферму не в свою смену: вечером, а не утром, что сразу стало подозрительным для местного сторожа.

Затем, имитируя кормление животных, грабитель загрузил на телегу, запряженную лошадью, шесть мешков комбикорма. И также на конной упряжке скрылся от сторожа, который попытался его остановить.

О краже сторож сообщил правоохранителям, и вора задержали.

— Более 200 килограмм корма для животных вернули законному собственнику, — прокомментировали в УВД.

А в отношении лихого грабителя возбудили уголовное дело по обвинению в грабеже.

Уточняется, что и конь, и телега, на которой совершили преступление, также принадлежат предприятию.

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