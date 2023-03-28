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Во Франции на протесты вышли 740 тысяч противников пенсионной реформы

  • 28.03.2023, 20:44
Во Франции на протесты вышли 740 тысяч противников пенсионной реформы

Фоторепортаж.

28 марта во Франции на массовые акции протеста против пенсионной реформы вышли 740 тыс. человек, в Париже – 93 тыс. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает телеканал BFM TV.

В ряде городов произошли столкновения между радикальными протестующими и силами порядка. В частности, в Париже полиция задержала не менее 22 человек. В городе жгли костры. Также столкновения проходили в Лилле. Фото из Франции опубликовало агентство ЕРА.

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