Во Франции на протесты вышли 740 тысяч противников пенсионной реформы
- 28.03.2023, 20:44
Фоторепортаж.
28 марта во Франции на массовые акции протеста против пенсионной реформы вышли 740 тыс. человек, в Париже – 93 тыс. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает телеканал BFM TV.
В ряде городов произошли столкновения между радикальными протестующими и силами порядка. В частности, в Париже полиция задержала не менее 22 человек. В городе жгли костры. Также столкновения проходили в Лилле. Фото из Франции опубликовало агентство ЕРА.