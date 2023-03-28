Оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми и ранеными в районе Бахмута за сутки

Оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми и ранеными в районе Бахмута за сутки1
- 28.03.2023, 21:10
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Также были уничтожены вражеская самоходная установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Стриж».
За вторник, 28 марта, в районе Бахмута российские оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми или ранеными.
Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватый в эфире телемарафона.
«Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 оккупантов, 117 получили ранения», — сказал он.
Череватый добавил, что также была уничтожена вражеская самоходная установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Стриж». По его данным, на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара, а сам город враги обстреляли более 70 раз.