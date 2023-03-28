закрыть
28 марта 2023, вторник, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми и ранеными в районе Бахмута за сутки

1
  • 28.03.2023, 21:10
  • 1,112
Оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми и ранеными в районе Бахмута за сутки

Также были уничтожены вражеская самоходная установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Стриж».

За вторник, 28 марта, в районе Бахмута российские оккупанты потеряли более 200 солдат убитыми или ранеными.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватый в эфире телемарафона.

«Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 оккупантов, 117 получили ранения», — сказал он.

Череватый добавил, что также была уничтожена вражеская самоходная установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Стриж». По его данным, на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара, а сам город враги обстреляли более 70 раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин