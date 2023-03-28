закрыть
28 марта 2023, вторник, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Гомсельмаш» опубликовал записи с задержанными работниками

1
  • 28.03.2023, 21:12
  • 3,396
«Гомсельмаш» опубликовал записи с задержанными работниками

«Покаянные» видео теперь и на предприятиях.

Завод «Гомсельмаш» опубликовал в своих соцсетях видео с задержанными сотрудниками. На это обратило внимание издание «Флагшток».

В ролике силовики выламывают дверь в квартиру, задерживают одного человека на кухне и одного на улице. На видео попали один бывший и два действующих сотрудника завода. На камеру мужчины говорят, что писали «оскорбительные комментарии», были подписаны и распространяли информацию с «экстремистских» каналов, выражали «негативное отношение к сотрудникам силовых ведомств» и так далее.

У некоторых мужчин на видео видны синяки и царапины.

Авторы видео заявляют, что работники будут уволены, а после отбытия административного ареста их делами займется Следственный комитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин