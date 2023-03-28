«Гомсельмаш» опубликовал записи с задержанными работниками 1 28.03.2023, 21:12

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«Покаянные» видео теперь и на предприятиях.

Завод «Гомсельмаш» опубликовал в своих соцсетях видео с задержанными сотрудниками. На это обратило внимание издание «Флагшток».

В ролике силовики выламывают дверь в квартиру, задерживают одного человека на кухне и одного на улице. На видео попали один бывший и два действующих сотрудника завода. На камеру мужчины говорят, что писали «оскорбительные комментарии», были подписаны и распространяли информацию с «экстремистских» каналов, выражали «негативное отношение к сотрудникам силовых ведомств» и так далее.

У некоторых мужчин на видео видны синяки и царапины.

Авторы видео заявляют, что работники будут уволены, а после отбытия административного ареста их делами займется Следственный комитет.

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