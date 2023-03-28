закрыть
28 марта 2023, вторник, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси задержали сына Анатолия Лебедько

2
  • 28.03.2023, 21:24
  • 4,034
В Беларуси задержали сына Анатолия Лебедько
Артем Лебедько

Об этом сообщил сам политик.

Белорусские силовики 28 марта задержали Артема Лебедько — сына экс-главы Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.

Об этом сам политик сообщил в Facebook.

Причины и обстоятельства задержания молодого человека неизвестны.

Он подчеркнул, что Артем оставался в Беларуси и не хотел уезжать из страны.

Сам Анатолий Лебедько, который много лет был лидером ОГП, находится в эмиграции с октября 2021 года. Он является представителям Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин