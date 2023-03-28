В Беларуси задержали сына Анатолия Лебедько

В Беларуси задержали сына Анатолия Лебедько2
- 28.03.2023, 21:24
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Об этом сообщил сам политик.
Белорусские силовики 28 марта задержали Артема Лебедько — сына экс-главы Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.
Об этом сам политик сообщил в Facebook.
Причины и обстоятельства задержания молодого человека неизвестны.
Он подчеркнул, что Артем оставался в Беларуси и не хотел уезжать из страны.
Сам Анатолий Лебедько, который много лет был лидером ОГП, находится в эмиграции с октября 2021 года. Он является представителям Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы.