В Беларуси задержали сына Анатолия Лебедько 2 28.03.2023, 21:24

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Артем Лебедько

Об этом сообщил сам политик.

Белорусские силовики 28 марта задержали Артема Лебедько — сына экс-главы Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.

Об этом сам политик сообщил в Facebook.

Причины и обстоятельства задержания молодого человека неизвестны.

Он подчеркнул, что Артем оставался в Беларуси и не хотел уезжать из страны.

Сам Анатолий Лебедько, который много лет был лидером ОГП, находится в эмиграции с октября 2021 года. Он является представителям Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы.

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