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В Украине появились три роты ударных беспилотников

  • 28.03.2023, 22:16
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В Украине появились три роты ударных беспилотников

Все БПЛА украинского производства.

Первые три ударные роты с беспилотниками украинского производства готовы к бою. Об этом 28 марта сообщил в Telegram вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологической войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов», – написал Федоров.

Военным передали пикапы, ударные коптеры и Starlink, сообщил министр.

«Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры», – написал он.

Федоров добавил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии, а также помогу наводить артиллерию. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых, отметил он. А Starlink – это бесперебойная связь на поле боя, подчеркнул министр.

«Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами», – резюмировал он.

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