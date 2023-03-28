Великобритания и Польша построят два поселка для украинских переселенцев 28.03.2023, 23:39

В поселках во Львове и Полтаве смогут жить более 700 человек.

Польша и Великобритания построят два временных поселка для внутренне перемещенных лиц в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства во вторник, 28 марта.

Великобритания выделила на финансирование временных поселков 10 млн фунтов стерлингов. В британском правительстве заявили, что в двух поселках во Львове и Полтаве смогут жить более 700 человек.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс побывала в таком поселке из модульных домов во Львове.

The UK and Poland are providing temporary homes and power for Ukrainians who have lost everything as a result of Putin’s invasion: https://t.co/ZvlAsISUCd@MelSimmonsFCDO visited one of the new villages built with our support ⬇ pic.twitter.com/9BFuu5Hm0e — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 28, 2023

«В течение прошлого года [российский диктатор] Путин продолжал наносить удары по гражданским домам и инфраструктуре, и украинский народ заплатил высокую цену. Это новое сотрудничество Великобритании и Польши поможет обеспечить светом, теплом и жильем тех, кто больше всего в этом нуждается», — сказал глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

В британском правительстве сообщили, что около 6 миллионов человек в Украине были вынуждены покинуть дома из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество украинцев, выехавших в страны Европы после начала полномасштабного вторжения России, достигает 8 млн человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».