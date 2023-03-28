закрыть
29 марта 2023, среда, 0:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания и Польша построят два поселка для украинских переселенцев

  • 28.03.2023, 23:39
Великобритания и Польша построят два поселка для украинских переселенцев

В поселках во Львове и Полтаве смогут жить более 700 человек.

Польша и Великобритания построят два временных поселка для внутренне перемещенных лиц в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства во вторник, 28 марта.

Великобритания выделила на финансирование временных поселков 10 млн фунтов стерлингов. В британском правительстве заявили, что в двух поселках во Львове и Полтаве смогут жить более 700 человек.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс побывала в таком поселке из модульных домов во Львове.

«В течение прошлого года [российский диктатор] Путин продолжал наносить удары по гражданским домам и инфраструктуре, и украинский народ заплатил высокую цену. Это новое сотрудничество Великобритании и Польши поможет обеспечить светом, теплом и жильем тех, кто больше всего в этом нуждается», — сказал глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

В британском правительстве сообщили, что около 6 миллионов человек в Украине были вынуждены покинуть дома из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество украинцев, выехавших в страны Европы после начала полномасштабного вторжения России, достигает 8 млн человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин