Песков тайно призвал российские элиты не ждать окончания войны 29.03.2023, 2:06

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина заявил, что «все станет только хуже».

Представителей российской политической и культурной элиты предупредили, что им не стоит ждать окончания войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время празднования Нового года на квартире высокопоставленного государственного чиновника, пишет Guardian со ссылкой на двух очевидцев.

По словам одного из собеседников, Песков заявил, что «все станет только хуже», и война — «это очень-очень надолго»; его слова омрачили настроение присутствующих, многие из которых в частных беседах высказывались против вторжения в Украину и провозглашали тосты за мир и возвращение к нормальной жизни. «Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами, и мы должны готовиться к долгому пути», — сказал один из гостей.

Более чем через год после вторжения, которое, согласно планам российского руководства, должно было занять максимум несколько недель, Владимир Путин настраивает общество на войну с Западом и готовит почву для многолетнего конфликта. Недавно, выступая перед рабочими авиационного завода в Бурятии, президент вновь представил войну как экзистенциальную битву за выживание России. «Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей», — заявил он.

По словам политолога Максима Трудолюбова, эта фраза соответствует духу последних выступлений Путина и говорит о том, что у него нет представления о том, когда и чем может завершиться вторжение в Украину. «Путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Он также не предлагает видения того, как может выглядеть победа. У войны нет ни четкого начала, ни обозримого конца», — отметил Трудолюбов.

Во время своей речи в прошлом месяце Путин заявил, что Россия «борется за национальное выживание» и в конце концов «победит». По мнению эксперта, это было завуалированным посланием народу о том, что война в Украине не закончится в ближайшее время, и что россияне должны научиться с этим жить.

Один западный дипломат в Москве описал заявление Путина как подготовку населения к «войне, которая никогда не закончится». Дипломат также сказал, что неясно, сможет ли Путин смириться с поражением в конфликте, потому что не похоже, что он «понимает, как проигрывать».

Президент уже больше месяца не обсуждает ситуацию на фронте в своих публичных комментариях. Согласно исследованию его выступлений, проведенному «Версткой», последний раз Путин упомянул о боевых действиях в Украине 15 января, заявив о наличии положительной динамики в продвижении армии.

Политолог, профессор Университета Хельсинки Владимир Гельман считает, что такое поведение отражает обеспокоенность Кремля тем, что он не в состоянии изменить ход войны на поле боя. «Легче не говорить о военных усилиях, когда твоя армия не достигает никакого прогресса. Но сокращение масштабов — не вариант для Путина, поскольку это означало бы признание поражения», — добавил Гельман.

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