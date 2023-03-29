МОК рекомендовал вернуть в международный спорт белорусов в нейтральном статусе 29.03.2023, 5:01

Рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к спортивным соревнованиям представителей России и Беларуси в нейтральном статусе. Решение принял исполнительный комитет МОК на заседании 28 марта, сообщает пресс-служба комитета.

Отмечается, что после четырехмесячных консультаций по поводу возможности спортсменов из РФ и Беларуси вернуться в международные соревнования в качестве «индивидуальных спортсменов» МОК рекомендует следующее:

→ спортсмены с российским или белорусским паспортом должны соревноваться только в нейтральном статусе;

→ команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не рассматриваются;

→ спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут соревноваться (персонала это тоже касается);

→ спортсмены, работающие по контракту с российскими или белорусскими военными, или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях (персонала это тоже касается);

→ любой такой индивидуальный нейтральный спортсмен, как и все другие, должен отвечать всем применимым к ним антидопинговым требованиям;

→ санкции против виновных в войне, российских и белорусских государств и правительств, должны оставаться в силе (не должно быть спортивных мероприятий в России или Беларуси, не должно быть флагов, гимнов и символики РФ и Беларуси на спортивных мероприятиях, не должны приглашаться чиновники из РФ или Беларуси).

В МОК подчеркнули, что эти рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане.

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