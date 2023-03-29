Россия приготовилась к падению добычи газа на треть 1 29.03.2023, 12:15

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фото: photoxpress.ru

Крупнейшие месторождения Западной Сибири истощены.

Добыча газа на крупнейших месторождениях Западной Сибири упадет на треть к 2040 году из-за истощения легкоизвлекаемых запасов, предупредил правительство глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, сообщает The Moscow Times.

В 2023 году Россия извлечет в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа 468 млрд кубометров газа, а к 2040-му показатель сократится до 255 млрд.

Особенно сильно добыча упадет на месторождениях сеноманских залежей Западной Сибири: с 295 млрд кубометров до 184 млрд к 2030 году и до 73 млрд кубометров к 2040-му, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Шульгинова в кабмин от декабря 2022 года.

Согласно данным Росстата, в 2022 году в России было добыто около 672 млрд кубометров газа. С учетом прогноза Шульгинова по падению добычи в ЯНАО общий показатель может упасть до 460 млрд кубометров, или более чем на 30%.

«Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть», — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

При этом объем внутреннего потребления газа в России составляет 470 млрд кубометров, оценивал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта.

Также падение добычи на 30% может привести к сокращению поступлений в бюджет на 1 трлн руб., считает Гусев.

Чтобы сохранить текущие уровни добычи, министр энергетики Шульгинов предложил расширять спектр геологоразведки и стимулировать бизнес осваивать отдаленные месторождения.

Сценарий дальнейшего значительного снижения объемов добычи газа из-за истощения месторождений маловероятен, считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, компании обладают большими сырьевыми запасами и смогут обеспечить работу на новых участках, компенсировав истощение старых.

Минэнерго может делать прогнозы о рисках сокращения добычи, чтобы обосновать дополнительную поддержку геологоразведочных работ и технологического развития отрасли, полагает Юшков.

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