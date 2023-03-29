Украинская артиллерия уничтожила логово оккупантов 2 29.03.2023, 15:30

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Укрепление из веток и брезента не спасло.

Аэроразведчики и артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского нанесли точный удар по позиции оккупантов.

Видеозапись артиллерийского удара украинские воины опубликовали на своей странице в Facebook.

«Аэроразведчики и артиллерия 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожают логово окупантов», - говорится в комментарии к видео.

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