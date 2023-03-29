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Моравецкий о решения МОК допустить спортсменов из РФ и Беларуси: Это скандал и предательство

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  • 29.03.2023, 18:37
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Моравецкий о решения МОК допустить спортсменов из РФ и Беларуси: Это скандал и предательство
Матеуш Моравецкий

Премьер Польши призвал защитить спорт от российского влияния.

Польша выступает против решения Международного олимпийского комитета вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси, отстраненных после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий написал 28 февраля в Twitter.

Глава польского правительства осудил разрешение МОК выступать российским и белорусским командам без государственной идентификации, под так называемым «нейтральным флагом».

«Решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов – это скандал и предательство истинного духа спорта», – считает он.

Моравецкий поручил министру спорта и туризма Камилю Бортничуку передать «твердое возражение» Польши руководству комитета.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – добавил польский премьер.

28 марта президент комитета Томас Бах объявил, что МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

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