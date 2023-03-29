Как убрать царапины с экрана смартфона 1 29.03.2023, 18:45

Топ-5 лайфхаков.

Очистка от царапин экрана смартфона, который иногда может капризничать, отказываясь подключаться к сети wifi, может быть сложной, но есть несколько методов, могущие помочь уменьшить их видимость.

«Апостроф» делится несколькими способами, что помогут сделать менее заметными «изъяны» на дисплее телефона.

1. Примените защитную пленку

Защитная пленка на экране смартфона предотвратит появление новых царапин и скроет уже имеющиеся. Защитная пленка также помогает смягчить видимость царапин.

2. Используйте растворитель

Для очистки царапин на экране можно использовать изопропиловый спирт или специальный очиститель для экранов. Нанесите небольшое количество растворителя на мягкую ткань и аккуратно протрите экран вокруг царапины. Важно не слишком давить при очистке, чтобы избежать повреждения экрана.

3. Используйте зубную пасту

Для очистки царапин на экране можно использовать небольшое количество зубной пасты. Нанесите это средство на мягкую ткань и аккуратно протрите экран вокруг царапины. Затем протрите экран мягкой тряпкой, чтобы удалить остатки зубной пасты.

4. Используйте бакинг-соду

Для очистки царапин на экране можно использовать небольшое количество бакинг-соды. Смешайте бакинг-соду и воду до получения густой пасты. Нанесите пасту на мягкую ткань и аккуратно протрите экран вокруг царапины. Затем протрите экран мягкой тряпкой, чтобы удалить остатки пасты.

5. Используйте автомобильный воск

Небольшое количество автомобильного воска также может помочь скрыть царапины на экране смартфона. Нанесите небольшое количество воска на мягкую тряпку и аккуратно протрите экран вокруг царапины. Затем протрите экран мягкой тряпкой, чтобы удалить остатки воска.

Важно помнить, что эти методы помогают уменьшить видимость царапин, но не удаляют их полностью. Кроме того, некоторые методы могут повредить поверхность экрана, поэтому нужно быть очень осторожным при их использовании. Если царапины очень глубокие, то, вероятно, потребуется заменить экран.

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