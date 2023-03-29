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Россияне пытаются устроить провокации на границе Украины с Беларусью

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  • 29.03.2023, 19:38
  • 6,228
Россияне пытаются устроить провокации на границе Украины с Беларусью

Перехват.

Российские военные пытаются устроить провокации на украинско-белорусской границе.

Об этом сообщает Telegram Службы безопасности Украины.

В перехвате СБУ российский военный, «гастролирующий» вдоль украинской границы, рассказывает об этом своему знакомому.

«Мы в одном городе (в Беларуси, - ред.). Здесь тоже мутки мутят... Ездят на провокации... Короче, с этой стороны провоцируют хохлов, чтобы они, типа, на Беларусь напали. Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало», - рассказал он.

А его собеседник в это время воюет на Донецком направлении и ожидает, что подразделение товарища перекинут на помощь именно сюда. Однако тот опровергает.

«Снова переезжаем с места на место. Каждый день переезд. По всей Беларуси уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши», - сказал оккупант.

Как отметили в СБУ, такие действия свидетельствуют о том, что Россия не прекращает попыток вовлечь Беларусь непосредственно в войну против Украины и делает это любыми способами.

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