Bild: В ближайшее время Украина получит от союзников почти 200 БМП 3 29.03.2023, 20:56

3,672

Начинается обратный отсчет до Дня X.

В ближайшее время Вооруженные Силы Украины получат от союзников почти 200 боевых машин пехоты. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, ВСУ скоро должны получить более 100 американских боевых машин пехоты M2 Bradley и 50 шведских БМП CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.

«Начинается обратный отсчет до Дня X. Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских оккупантов", – говорится в статье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».