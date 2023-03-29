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Bild: В ближайшее время Украина получит от союзников почти 200 БМП

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  • 29.03.2023, 20:56
  • 3,672
Bild: В ближайшее время Украина получит от союзников почти 200 БМП

Начинается обратный отсчет до Дня X.

В ближайшее время Вооруженные Силы Украины получат от союзников почти 200 боевых машин пехоты. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, ВСУ скоро должны получить более 100 американских боевых машин пехоты M2 Bradley и 50 шведских БМП CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.

«Начинается обратный отсчет до Дня X. Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских оккупантов", – говорится в статье.

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