Pepsi впервые за 15 лет сменила логотип

Pepsi впервые за 15 лет сменила логотип2
- 29.03.2023, 21:57
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Фотофакт.
Компания Pepsico представила новый логотип своего самого известного напитка, приуроченный к 125-летию бренда, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
Надпись теперь будет расположена в середине красно-бело-синего круга — примерно так же эмблема выглядела в 90-х годах. Помимо этого, основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий — такие же используются в брендинге Pepsi Zero Sugar. Таким образом компания хочет акцентировать внимание на борьбе с потреблением сахара.
В Северной Америке напитки с новым логотипом появятся осенью 2023 года, а на рынках других стран — в течение 2024 года.
Предыдущий раз логотип менялся в 2008 году.