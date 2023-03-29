Pepsi впервые за 15 лет сменила логотип 2 29.03.2023, 21:57

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Фотофакт.

Компания Pepsico представила новый логотип своего самого известного напитка, приуроченный к 125-летию бренда, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Надпись теперь будет расположена в середине красно-бело-синего круга — примерно так же эмблема выглядела в 90-х годах. Помимо этого, основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий — такие же используются в брендинге Pepsi Zero Sugar. Таким образом компания хочет акцентировать внимание на борьбе с потреблением сахара.

Слева — так выглядит банка со старым логотипом, справа — а так с новым. Фото: pepsico.com

В Северной Америке напитки с новым логотипом появятся осенью 2023 года, а на рынках других стран — в течение 2024 года.

Предыдущий раз логотип менялся в 2008 году.

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