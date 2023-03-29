Режим Лукашенко видит потенциал для развития сотрудничества с Монголией
- 29.03.2023, 22:07
Ранее лукашисты заявили о выстраивании торговых отношений с Зимбабве.
Режим Лукашенко видит потенциал для дальнейшего развития взаимодействия с Монголией в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
Об этом заявил посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик во время встречи с монгольским вице-премьером Сайнбуянгийн Амарсайханом.
Стороны обсудили пути интенсификации отношений в представляющих взаимный интерес областях и реализацию конкретных проектов по ряду направлений, сообщает пресс-служба беларусского МИД.