Режим Лукашенко видит потенциал для развития сотрудничества с Монголией 29.03.2023, 22:07

Ранее лукашисты заявили о выстраивании торговых отношений с Зимбабве.

Режим Лукашенко видит потенциал для дальнейшего развития взаимодействия с Монголией в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Об этом заявил посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик во время встречи с монгольским вице-премьером Сайнбуянгийн Амарсайханом.

Стороны обсудили пути интенсификации отношений в представляющих взаимный интерес областях и реализацию конкретных проектов по ряду направлений, сообщает пресс-служба беларусского МИД.

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