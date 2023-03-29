Посол США при ОБСЕ назвал дестабилизирующим поведение режима Лукашенко 29.03.2023, 23:29

Майкл Карпентер

Режим грубо поддерживает войну России против Украины.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер назвал решение Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси «крайне эскалационным и безответственным». Об этом говорится в заключительном заявлении США для Форума по сотрудничеству в области безопасности.

Он напомнил, что первые месяцы нового года были ознаменованы ракетными атаками России по важнейшим объектам инфраструктуры Украины.

«На первом заседании мы услышали, как Беларусь повторила те же самые надуманные заявления об «оборонительных» учениях, проведенных в этом году, которые она делала о так называемых «учениях», проведенных перед возобновлением агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года, без малейшего намека на иронию после того, как она сознательно способствовала агрессивной войне России. Российская Федерация, не имея никаких реальных успехов на поле боя, придумав их несколько, чтобы замаскировать неумелость своих военных, неоднократно бряцала ядерной саблей и продолжала варварские нападения на мирных жителей Украины. Даже в минувшие выходные Путин принял крайне эскалационное и безответственное решение разместить ядерное оружие в Беларуси. Это еще один пример того, как Беларусь грубо поддерживает войну России против Украины и ее дестабилизирующее поведение в регионе ОБСЕ», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается поддержка Украины и подчеркивается «решимость противостоять и осудить Россию за ее военные преступления и другие злодеяния».

«Как мы и предсказывали в начале этого триместра, мы все стали свидетелями того, как Россия, как и положено, пыталась давить и запугивать членов этого форума с помощью личных оскорблений, угроз (как косвенных, так и прямых) и процедурных махинаций, которые только подчеркивали продолжающиеся вопиющие нарушения Россией принципов и ценностей ОБСЕ. Самым вопиющим примером на этом форуме на сегодняшний день является решение России заблокировать заседание ФСОБ на прошлой неделе только потому, что она не смогла добиться своего. Это классическая тактика задиры, у которого нет друзей. Подход России к многосторонней дипломатии превратился в «ничего, кроме ерунды». Тем не менее, несмотря на попытки России помешать работе Форума, мы не отступали от намеченного курса, даже отменили его сессию вместо того, чтобы поступиться основополагающими принципами. На протяжении всего этого срока мы продолжали требовать от России отчета за ее агрессивную войну против Украины и совершение ее войсками военных преступлений против населения Украины, а также требовать от Беларуси отчета за ее соучастие в этой войне», — подчеркивается в заявлении.

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