«Через месяц можно ждать снижения цен» 3.03.2023, 11:12

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Эксперты рассказали, что происходит на рынке домов и дач.

Заканчивается зима — и начинается активный сезон на рынке загородной недвижимости, а особенно просыпается интерес к дачам. «Мы иногда слышим мнение, что вот в марте покупатели начнут раскачиваться, к апрелю станут еще активнее, а вот с мая по июль — как пойдет! Рассчитывать продавцам на такое — большая ошибка. Основной коридор для продажи загородной недвижимости — это как раз март и апрель», — говорит менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. Как начинается сезон, каким был февраль на рынке загородной недвижимости и чего ждать дальше, realt спросил у специалистов.

«Можно предположить, что через месяц будет снижение»

— По сравнению с январем, который на рынке загородной недвижимости был достаточно тихим месяцем, февраль оказался гораздо активнее: загородка продвинулась в продажах в разы, — констатирует специалист по операциям с недвижимостью «Центра недвижимости Моя 7Я» Наталья Гапутина. — Такое оживление было ожидаемо, ведь рынок загородной недвижимости каждый год оживает именно в феврале. Весной все ждут потепления, а это значит, что можно будет начать или продолжить строительство к дачному сезону. Сейчас активно начинают смотреть дома в садовых товариществах, чтобы за начало весны что-то достроить, подкрасить, переделать под себя — и лето провести наслаждаясь природой и свежим воздухом.

По наблюдениям Натальи, в феврале увеличился не только спрос, но и предложение.

— Выросло количество загородных объектов: это и дома в населенных пунктах, и дачи в садовых товариществах, и огромное количество недостроев. Сейчас есть и некоторые объекты, которые продаются по завышенным ценам. Но можно предположить, что уже через месяц будет снижение и цены войдут в рынок.

Специалист отмечает тенденцию, что происходит все больше кредитных сделок.

— Сегодня у нас каждая третья сделка — с использованием кредита. Кроме этого, становится все больше покупателей, которые продают свои квартиры в Минске ради того, чтобы перебраться за город. Чаще всего они выбирают дома в 15−20 километрах от Минска, для них важна хорошая инфраструктура, качественное транспортное сообщение и трасса рядом, чтобы можно было быстро доехать до Минска — например, завезти детей в школу или на кружки. Еще одна категория покупателей продает квартиры, которые получили в наследство, чтобы купить дом.

Наталья говорит, что порой слышит вопрос, что же происходит с рынком: «Может быть, рынок стоит и ничего не продается?»

— Хочу сказать, что все продается и покупается. Главное в этом вопросе — правильно выставленная цена. Если на вашу недвижимость нет запросов в течение месяца-двух — это означает не то, что рынок стоит, а то, что покупатели смотрят другие объекты. Наш центр недвижимости помогает грамотно выставить цену — перед этим мы выезжаем на объект и выясняем все нюансы. Без этого определить стоимость объекта невозможно. Кстати, эту услугу мы оказываем бесплатно.

«Покупателя не возьмешь только лишь живописным местом, как раньше»

— Зимой основная масса покупателей на рынке дачной недвижимости находятся на паузе, живет в зимние месяцы только недвижимость для постоянного проживания — дома и коттеджи, — замечает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Что касается дач, активный интерес к ним появляется в начале марта. Но в этом году была неплохая погода и запросы по дачам мы начали получать уже в конце января, а в феврале потенциальные покупатели стали выезжать на просмотры.

По наблюдениям специалиста, интерес к загородной недвижимости у белорусов крепнет с каждым годом.

— Сложности с границами, подорожавший отдых — все это на протяжении нескольких лет дает потенциальным покупателям понять, что для отдыха стоит создавать собственный уголок, потому что международные вопросы могут затянуться не на год и не на два. Интерес растет как к загородной недвижимости для постоянного проживания, так и к дачам. Но именно в сегменте дач это легче проследить: те, кто созрел к покупке, начинают смотреть варианты уже в феврале, когда еще лежит снег. У нас на протяжении всего месяца были показы, люди звонили за консультациями.

Лариса отмечает, что за несколько лет запросы у покупателей загородной недвижимости изменились. Если в 2018—2019 году часто загорались интересом к конкретному дому, то сейчас имеют более обширный запрос.

— Раньше мы часто слышали: «Мне очень нравится эта конкретная дача», а сейчас можно заметить, что люди просто решили купить что-то хорошее и готовы выбирать из большого числа разных объектов.

Хорошими для большинства покупателей представляются те объекты, где не надо будет вкладываться в серьезный ремонт и дополнительное строительство.

— Если человек покупает простенький щитовой домик, который продается чаще всего как участок с небольшим строением — он понимает, что этого достаточно, чтобы приехать на шашлыки и переночевать. Но если же выбирают капитальное строение, то обязательно смотрят на то, сколько еще потребуется сил, времени и денег, чтобы привести его в хорошее состояние.

В доковидные времена можно было продать в живописном месте весьма уставшую дачу, за которой не следили лет пять или даже больше. Сейчас же только лишь живописным местом покупателя не возьмешь. Люди понимают, что придется очень хорошо вложиться, а это уже не про отдых. Можно говорить, что начал меняться портрет покупателя.

Сейчас покупатели готовы рассматривать варианты дальше от Минска — это касается и дач в садовых товариществах, и домов в деревнях.

— Выбирая домик в деревне, покупатели не обращают большого внимания на расстояние. Для них лучше провести больше времени в комфортабельном автомобиле, нежели вкладываться в долгий ремонт. Раньше оптимальным расстоянием для домика в деревне было 50 километров от Минска, для дачи — 30−40 километров. Сейчас, учитывая, что дома в деревнях имеют большой возраст, покупатели рассматривают расстояние и больше, лишь бы только было получше состояние дома, чтобы меньше в него вкладываться.

Лариса отмечает, что интерес к дорогим домам тоже сохраняется.

— Несмотря на то, что за последние годы достаточно много обеспеченных людей покинули страну, интерес к качественным и главное современным домам остается. Но надо понимать, что речь идет не об элитных в старом понимании домах: золотые расписные стены давно уже не в тренде. Покупатель дорогого загородного дома хочет получить современный и стильный дом. Желательно, чтобы он был не старше 3−5 лет, без всяких возрастных «болячек» и отпечатка стиля предыдущего владельца.

Специалист напоминает, что активный сезон для покупки загородной недвижимости наступает в марте-апреле, а не летом, как думают многие продавцы.

— Мы иногда слышим мнение, что вот в марте покупатели начнут раскачиваться, к апрелю станут еще активнее, а вот с мая по июль — как пойдет! Рассчитывать продавцам на такое — большая ошибка. Основной коридор для продажи загородной недвижимости — это как раз март и апрель. Именно в эти месяцы идет массовый спрос. А уже в конце апреля он начнет падать, и летом поток клиентов значительно снизится. Это не говорит о том, что продаж не будет совсем, но для тех, кто хочет попасть в массовый спрос, стоит решать вопрос уже сейчас, потому что запросы о загородной недвижимости поступают постоянно.

«Были звонки по всем объектам — от 5 до 300 тысяч долларов»

— Февраль в этом году абсолютно идентичен февралю прошлого года: и по количеству объектов, и по количеству задатков. Каждый год для загородной недвижимости январь — самый сложный и по итогу худший месяц, а в феврале рынок оживает, — отмечает специалист агентства «ЭТАЖИ форте» Светлана Никитюк. — Лично я ожидала, что для агентства итоги этого февраля будут лучше результатов прошлого года, потому что по личному ощущению казалось, что звонков было больше, и я вывела на задатки несколько объектов, которые были в рекламе на протяжении года-двух.

Звонки, отмечает Светлана, были по всем категориям объектов — от 5 до 300 тысяч долларов.

— Мои коллеги, которые специализируются на загородной недвижимости, подтвердили, что почти по всем объектам, цены которых находятся в рынке, обращались клиенты. Продавцы тоже провели этот месяц достаточно энергично, количество новых объявлений от собственников за февраль больше, чем общее за январь и декабрь.

Специалист говорит, что потенциальные покупатели, которые выбирают недвижимость в феврале, немного отличаются от тех, кто смотрит уже ближе к дачному сезону.

— Те, кто покупает зимой, понимают, что в это время покупателей меньше, и рассчитывают на больший торг. Это могут быть и те люди, которые хотели купить в сезон, но не нашли свой вариант — сейчас они начинают мониторить объявления заранее. Или те, кто хочет проверить, как в доме работает система отопления, как чистят дороги — летом это сделать практически невозможно и приходится верить на слово. Часто это более расчетливые и осторожные покупатели.

В феврале, отмечает Светлана, на задаток выходили как объекты стоимостью до 50 тысяч долларов (это в большинстве своем дачи), так и более дорогие объекты — в основном это жилые дома в населенных пунктах до 20 километрах от МКАД.

— Сейчас рынок загородной недвижимости набирает обороты, а учитывая хороший интерес со стороны покупателей, март будет еще гораздо активнее. Большему количеству просмотров весной будет способствовать солнечная погода, длинный день и лучшая транспортная доступность.

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